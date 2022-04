PepsiCo aumenta guidance ricavi e diminuisce stime utili

PepsiCo

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande, ha chiuso il primo trimestre del 2022 conin aumento del 9,3% a 16,2 miliardi di dollari. Isono aumentati del 13,7% nel trimestre, alimentati in gran parte dall'aumento dei prezzi. La società ha registrato undi 4,26 miliardi di dollari, o 3,06 dollari per azione, rispetto a 1,71 miliardi di dollari, o 1,24 dollari per azione, dell'anno prima. L'è stato di 1,29 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,23 dollari su ricavi per 15,53 miliardi di dollari."Data la forza e la resilienza delle nostre attività fino ad oggi, pur riflettendo un'per il saldo del 2022, ora prevediamo che i nostri ricavi organici per l'intero anno aumenteranno dell'8% (in precedenza il 6%) e continuiamo a prevedere profitti core in valuta costante in aumento dell'8%", ha commentato il CEO Ramon Laguarta. Il colosso delle bibite analcoliche ha dichiarato didi 6,63 dollari quest'anno, in aumento del 6% rispetto all'esercizio precedente, ma al di sotto della sua previsione iniziale di gennaio di 6,67 dollari.