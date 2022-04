Nasce Takeoff: l'acceleratore di startup nell'aerospazio e nell'advanced software

Unicredit

(Teleborsa) -, il programma di accelerazione promosso e sostenuto dae dedicato alleche sviluppano soluzioni e serviziIl programma, che fa parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network nazionale che promuove ola crescita di giovani imprese specializzate nei mercati ad elevato potenziale, prende le mosse da, nel ruolo di innovation & networking partner, e coinvolge, in qualità di co-investitore e gestore operativo del programma di accelerazione. L’Torino è partner istituzionale, il Gruppo Leonardo è corporate partnerTakeoff ha una10 milioni approntati dal Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital Sgr, 10 resi dispono9ibili congiuntamente da Fondazione CRT e UniCredit e 1,35 milioni da Plug and Play Tech Center. Queste risorse saranno impiegate in investimenti in accelerazione e successivi step di crescita di startup operanticaratterizzato dall’applicazione dell’intelligenza artificiale e dei Big Data al manifatturiero. Numerose sono le possibili declinazioni progettuali, tra le quali lo sviluppo tecnologico di satelliti e relative applicazioni software, i lanciatori spaziali, le soluzioni per la mobilità aerea avanzata e sostenibile, i velivoli autonomi, i servizi logistici data driven, oltre a sensori, batterie, semiconduttori, computing technologies, robotica e data center.Il programmain fase seed e pre-seed che potranno accedere a un percorso di accelerazione della durata di 5 mesi strutturato dai partner del progetto, msino0 alla definizione del modello di business. I migliori team selezionati dall’acceleratore avranno accesso a ulteriori investimenti già stanziati dai promotori dell’iniziativa. Laper la selezione di 10 startup è aperta. Takeoff avrà, hub dedicato all’innovazione e all’accelerazione di impresa."La Rete Nazionale Acceleratori CDP conta oggi più di 10 hub in tutta Italia, ciascuno focalizzato su un’industria a elevato potenziale di mercato e tutti connessi fra loro per far crescere una nuova generazione di imprese innovative", spiega, Presidente di CDP Venture Capital Sgr, ricordando che "l’industria aerospaziale rappresenta un’eccellenza nel nostro Paese"."Con Takeoff decolla il Paese: siamo davvero orgogliosi dell'accordo raggiunto con CDP Venture Capital per questo programma, unico a livello nazionale per lo sviluppo e il rafforzamento della competitività italiana in un settore strategico e trasversale come l'aerospazio e l’advanced hardware", dichiara, Segretario Generale di Fondazione CRT e CEO di OGR."Takeoff si inserisce all’interno del processo di trasformazione economica del Paese che ci vede parte attiva insieme alle Fondazioni di origine bancaria", dichiara, Responsabile UniCredit Italia, aggiungendo che questo investimento "consente di rafforzare ulteriormente il rapporto di stretta collaborazione con la Fondazione CRT, valorizzando anche gli investimenti già compiutiin OGR - Officine Grandi Riparazioni, come hub dedicato all’innovazione ed all’accelerazione di impresa in cui UniCredit ha un ruolo importante anche nella sua qualità di azionista"."Nel processo di digitalizzazione sappiamo che l'Italia ha ancora molto terreno da recuperare a livello mondiale e europeo", afferma, Managing Partner di Plug and Play Italia, aggiungendo "nell'aerospazio più che in qualsiasi altro settore dobbiamo pensare in grande e il compito di Plug and Play è proprio portare questa mentalità ambiziosa dalla Silicon Valley a Torino".