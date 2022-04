Opas Mediaset Spagna, ok assemblea MFE a modifica statuto per aumento

MFE-MEDIAFOREUROPE

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti diha deliberato, in relazione all' OPAS su Mediaset Espana Communicación - che prevede un corrispettivo misto di contanti e azioni ordinarie "A" di nuova emissione - di modificare lo Statuto Sociale per aumentare il Capitale sociale fino a un importo di Euro 817.076.316,72, suddiviso in n. 1.805.662.972 azioni ordinarie "A", del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna, e n. 1.181.227.564 azioni ordinarie "B", del valore nominale di Euro 0,60 ciascuna.I soci hanno inoltre approvato l'autorizzazione al CdA a emettere nuove azioni ordinarie "A" necessarie per il pagamento della quota costituita da azioni ordinarie "A" di nuova emissione offerte nell'ambito dell’OPAS (comprensivo dell'eventuale corrispettivo dovuto in relazione a eventuali procedure di squeeze-out a seguito del regolamento dell'OPAS costituita da azioni ordinarie di nuova emissione ‘A’) e in relazione a ciò, limitare o escludere qualsiasi diritto di opzione.