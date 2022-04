Open Fiber estende copertura FTTH a province abruzzesi

(Teleborsa) -, andando oltre le grandi città ed illuminando i comuni delle province abruzzesi (case, aziende, uffici pubblici, scuole), che potranno ora navigare a una velocità mai raggiunta prima, grazie alla copertura delle cosiddette "aree bianche" oggetto dei tre bandi Infratel ed al contributo economico delle regioni interessate.I Comuni in cui la fibra è disponibile da subito sonoin provincia di Pescara (819 unità immobiliari),nel teramano (rispettivamente con 3913 e 3664 abitazioni collegate),provincia dell’Aquila (3446 e 838 unità immobiliari),nel chietino ( 920 e 868 unità). Si pala complessivamente diche sarfanno collegate in FTTH a cui si aggiungonorilegate in banda ultralarga con(Fixed Wireless Access). Lavoro realizzati con il contributo economico della Regione Abruzzo."L’Abruzzo, secondo i dati pubblicati dal sito bandaultralarga.italia.it, è una delle regioni italiane nelle quali i lavori per la realizzazione della rete in banda ultra larga registrano il maggio successo. Un risultato ancora parziale, ma che indica con chiarezza la strada da perseguire, che è quella di offrire le medesime opportunità a chi vive nelle zone costiere e urbanizzate e a chi nelle aree interne e montane", commenta l’assessore regionale"Il nostro obiettivo è quello di ridurre il digital divide nelle aree bianche dell’Abruzzo che da anni soffrivano la mancanza di una infrastruttura in banda ultra larga all’altezza delle sfide future", dichiara, Responsabile Network & Operations Abruzzo Open Fiber, ricordando che la copertura riguarda oltre 110 mila unità immobiliari in oltre 112 comuni sparsi in tutte le province.Nelle aree a investimento privato Open Fiber è presente acon oltre 236 mila unità immobiliari rilegate e un investimento privato complessivo di oltre 88 milioni di euro.