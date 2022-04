Germania, inflazione preliminare aprile +0,8% su mese +7,4% su anno

(Teleborsa) - Vola l', che si attesta oltre le attese del mercato ad aprile. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo sonodopo il +2,5% del mese precedente, risultando superiore alle attese degli analisti (+0,6%)., la variazione dei prezzi è indicata a, superiore al consensus (+7,2%), dopo il +7,3% di marzo.L'ha registrato su mese una variazione pari a +0,7%, oltre le attese (+0,4%), contro il +2,5% precedente, mentre su anno segna una variazione di +7,8%, rispetto al 7,6% del consensus e al +7,6% precedente."I, in particolare, sono aumentati considerevolmente dall'inizio della guerra in Ucraina e hanno avuto un impatto considerevole sull'alto tasso di inflazione - ha commentato Destatis - Un tasso di inflazione altrettanto elevato è stato registrato l'ultima volta in Germania nell'autunno del 1981, quando i prezzi del petrolio erano aumentati notevolmente in conseguenza della prima guerra del Golfo tra Iraq e Iran. Ulteriori fattori sono inelle consegne dovuti alle interruzioni nelle catene di approvvigionamento causate dalla pandemia di Covid-19 e i marcati aumenti dei prezzi nelle fasi a monte del processo economico".