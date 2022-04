SACBO, Bellingardi: "Innovazione, sostenibilità e intermodalità le principali sfide per gli aeroporti"

(Teleborsa) - "Innovazione, sostenibilità e intermodalità. Sono queste le principali sfide per gli aeroporti. Noi, come Sacbo, in termini di intermodalità, tema al centro del convegno di oggi, siamo stati pionieri. L'aeroporto è la prima piattaforma intermodale: da noi partono tutti i giorni collegamenti per centinaia di destinazioni con autobus che fanno fideraggio sui voli e dai voli abbiamo fideraggio sugli autobus. Abbiamo 140 autobus al giorno per Milano ed è arrivato finalmente lo sblocco del progetto treno che collegherà l'aeroporto con la città e in seguito si metterà sulla rete per raggiungere Milano". È quanto ha affermatoa margine dell'"Come diciamo da mesi, non c'è nulla. C'è una revisione verso la fine dell'anno e stiamo cercando di inserire dei progetti in questo schema di aiuti. È chiaro che alcuni progetti avrebbero bisogno di essere aiutati nel loro iter autorizzativo, non tanto con Enac dalla quale abbiamo tutto il supporto, ma per quanto riguarda alcuni progetti di pannelli solari, di fotovoltaico, stiamo incontrando qualche difficoltà. Io credo che sarebbe opportuno, stante anche la situazione geopolitica che stiamo vivendo, dare una spinta veloce a questi iter autorizzativi che permetterebbero, quindi, per società energivore come gli aeroporti dei tassi di energia rinnovabile".