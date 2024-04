SACBO presenta i lavori di ampliamento del terminal passeggeri

(Teleborsa) -ha presentato nel corso di una cerimonia iche interessano l’area partenze e permetteranno di realizzare la nuova sala check-in, ridisegnare l’area dedicata ai controlli di sicurezza con macchine radiogene di ultima generazione e allargare gli spazi alle partenze dei voli extra-Schengen con la creazione di due nuovi gate di imbarco.Per l’esecuzione dei lavori, che prevedono la messa a disposizione entro la primavera 2025 della nuova sala check-in con aggiunta di 22 banchi dedicati alle operazioni di accettazione e il completamento delle opere nel novembre 2025, SACBO ha investitoAl termine dei lavori, la sezione est del terminal passeggeri crescerà di 3.720 mq al piano terra, consentendo l’allargamento della sala check-in e l’ampliamento del sistema di controllo radiogeno dei bagagli da stiva (BHS). Al primo piano si aggiungeranno 7.400 mq di superficie per ospitare i controlli di sicurezza, con 14 postazioni di tipo C3 per l’analisi del contenuto del bagaglio a mano senza più di tirare fuori il computer o altri strumenti elettronici e i liquidi, una nuova area duty free (che passa dagli attuali 600 a 1.600 mq) e spazi più ampi agli imbarchi extra- Schengen."È stato un percorso durato diversi anni questo è stato l'ultimo passo che consentirà, di fatto, didove saranno collocati i nuovi banchi check in, i nuovi controlli passeggeri. Il tutto con una funzionalità che sta dentro la modernità dei tempi", dichiarasottolineando che i "quarantuno milioni di euro di interventi sono il risultato di una progettazione che è durata diversi mesi, con un livello di specialità molto alto, perché"Abbiamo scelto uno slogan che riassumesse l’obiettivo degli interventi di adeguamento degli spazi aeroportuali, e dunque più spazi, più comfort, più veloci, più lontano" – prosegue il presidente di SACBO – "Un investimento importante che, tenuto conto che la fine delle opere di ampliamento del terminal passeggeri precederà l’apertura del collegamento ferroviario diretto con l’aeroporto. Oltre a facilitare l’accessibilità, nell’ottica della multimodalità, il nostro obiettivo è rendere il terminal passeggeri sempre più accogliente, funzionale e gradevole, agevolando le operazioni di accettazione e dei controlli di sicurezza e consentendo di godere tutti i servizi nel tempo di permanenza dei passeggeri in aerostazione".Alla cerimonia sono intervenuti, in rappresentanza degli Enti Locali: Claudia Maria Terzi, assessore infrastrutture Regione Lombardia; Manuel Bentoglio, sindaco di Grassobbio in rappresentanza del Presidente della Provincia di Bergamo; Stefano Zenoni, assessore all’ambiente e alla mobilità del Comune di Bergamo.