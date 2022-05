Osservatorio bilanci 2020 Srl, Commercialisti: crolla fatturato di ristoranti e alberghi (-44,9%)

(Teleborsa) - Unanell'anno pandemico rispetto al precedente, cui si aggiunge un calo degli addetti del -12,5%. Questa la fotografia delscattata dall'Il comparto, il cui campione analizzato riguarda 46.333 aziende, ha registrato unIl, invece, si è ridotto del -40% e ildel -53,6%. I dati confermano le stime fortemente negative per il settore alberghiero e della ristorazione e mostrano anche che i sostegni pubblici al settore non sono stati in grado di contenere il calo del valore della produzione, se non in misura molto limitata, rispetto alla contrazione del fatturato né di evitare la diminuzione degli addetti.All'interno del settore, la dinamica è stata molto diversa poiché ilha subito una contrazione molto più ampia del fatturato (-52,3%) e degli addetti (-22,4%) rispetto a quello della(-39,3% il fatturato e -8,5% gli addetti).A livello geografico, lerispetto alle altre macroaree. In particolare, il(-41,9%) e il(-42,1%) presentano i decrementi più contenuti, mentre il(-46,1%) mostra una flessione più ampia.Focalizzandoci sulle singole regioni, si rilevano(-51,9%), in(-49,9%), in(-48,7%), in(- 47,9%), in(-47,9%) e in(-47,2%), mentre nelle(-29,6%), in(- 29,8%), in(-37,7%), in(-30,6%) e in(-31,2%) e si sono verificati i decrementi più contenuti.Nel, le Isole hanno presentato risultati molto diversi, con la(- 46,9%) in forte calo e la(-41%) con una riduzione più contenuta ma comunque elevata. Sempre nel Sud, le regioni più colpite sono state Basilicata e Campania, mentre l'Abruzzo ha fatto registrare il calo più contenuto. Nelche, come macroarea, registra il secondo calo più significativo, i valori sono più allineati tranne che per la Valle d'Aosta in cui , come appena visto, si osserva un decremento decisamente inferiore. Nel, a fronte della flessione piuttosto ampia del Veneto e dell'Emilia-Romagna (-40,7%), si registra il calo più contenuto del Friuli-Venezia Giulia (- 33,9%) e del Trentino-Alto Adige (-33%). Neldue regioni presentano riduzioni molto ampie del fatturato. In primis, il Lazio (-51,9%) che presenta il calo più elevato rispetto alle altre regioni seguito dalla Toscana (-47,9%).Analizzando ii più colpiti dalla riduzione del fatturato sono quello degli Alberghi e strutture simili (-55,7%) e Alloggi per vacanze (-47,4%). A seguire Ristoranti e attività di ristorazione mobile (-39,9%), Bar e altri esercizi simili (-38,3%) e Catering (-36,7%), mentre il comparto delle Aree di campeggio (-28,8%) presenta il calo più contenuto.