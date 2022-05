Intesa Sanpaolo, dotazione Fondo Beneficienza portata a 18 milioni nel 2022

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ed opere di carattere sociale e culturaleper contrastare situazioni di difficoltà rese ancora più gravi dalla crisi sanitaria, economica e sociale di questi anni."Un Paese in cui il divario sociale continua ad ampliarsi non è un Paese che può crescere serenamente. Questo è il presupposto fondante da cui muove l'impegno di Intesa Sanpaolo per venire in aiuto alle persone e alle famiglie in difficoltà, un impegno che nel Piano di Impresa 2022-2025 è stato raddoppiato nel numero di interventi, commenta il Presidente della banca, aggiungendo "il Fondo di Beneficenza contribuisce a questo obiettivo e più in generale ai problemi legati alle fragilità e alle disuguaglianze, un compito reso tanto più urgente e necessario dalla pandemia e dal conflitto che la Russia ha voluto muovere nei confronti dell'Ucraina".Confermati ledel Fondo di beneficienza:e soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, supporto alle, coincidente con il Piano d'Impresa 2018-2021, il Fondo ha. Nel 2021, in particolare, sono stati erogatirealizzati da enti no profit a beneficio delle fasce più deboli della popolazione. Il 90% delle risorse è stato destinato all'Italia. Sono stati inoltre assicurati 1,2 milioni di pasti (pari a circa 34.000 pasti al giorno) e raggiunti circa 470.000 beneficiari diretti, al netto dei progetti di ricerca.A seguito dello scoppio della, il Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo ha già erogatoper garantire continuità dii sostenuti nel Paese negli ultimi due anni:, presente in Ucraina sin dal 2003 per offrire supporto ai malati oncologici, si è immediatamente attivata per mettere in sicurezza i destinatari dei suoi progetti e le loro famiglie;si sta adoperando per spedire forniture mediche di emergenza ed addestrare gli ospedali di Kiev per curare i feriti di guerra e affrontare incidenti di massa e sta potenziando la risposta medica e umanitaria nei paesi limitrofi (Polonia, Ungheria, Moldavia, Bielorussia, Slovacchia e Russia).L’impegno si aggiunge allae ad altre misure di solidarietà e accoglienza a sostegno della popolazione ucraina prontamente attivate dalla Banca.