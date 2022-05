MFE voterà contro atti supervisory board in assemblea Prosieben

MFE A

(Teleborsa) - MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni) ha deciso diin occasione dell'degli azionisti di(in programma domani, 5 maggio 2022). Il gruppo di Cologno Monzese si dice "non soddisfatto" della gestione del governo societario da parte del Supervisory Board, che "ha avviato un processo di successione non rispettoso degli standard internazionali di trasparenza minimi".In una nota, MFE cita il rifiuto del Supervisory Board ad accogliere la richiesta di esame individuale e non collettivo dell'attività 2021 dei membri del Board stesso, contrariamente a quanto previsto sia dalle leggi tedesche sia dalle migliori pratiche internazionali. "Una dettagliata relazione sulle motivazioni della decisione di voto contrario è stata oggetto di una lettera riservata inviata a ciascun membro del Supervisory Board", si legge nel comunicato. Inoltre, MFE ha deciso di, considerata "un primo segnale tangibile di un cambiamento nella governance dell'azienda".In un altro passaggio, MFE afferma di vedere "con soddisfazione l'obiettivo a medio termine di un'(escluse operazioni di M&A) del 4%-5%, crescita che dovrebbe consentire un aumento annuo della generazione di cassa di circa l'8%-10%". Previsioni definite "molto positive", ma che "sfortunatamente". Per tutti questi motivi, MFE ha deciso di sostenere in Assemblea la gestione in atto della società e di votare a favore dell'approvazione formale degli atti dell'Executive Board.Infine, la ex Mediaset "si dichiara preoccupata per il fatto che alcuniproprio in vista dell'assemblea potrebbero creare agitazione tra gli stakeholder e non favorire un rapporto di fiducia".