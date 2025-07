Ania, Giacomoni (Consap): “bene Liverani, assicurazione contro calamità naturali non è tassa occulta, ma protezione"

(Teleborsa) - “Con il nuovo Presidente GiovanniCosì il Presidente dia margine dell’Assemblea Annuale ANIA 2025, da poco conclusasi all’Auditorium Parco della Musica di Roma.“Abbiamo assistito oggi – prosegue Giacomoni –di creare i presupposti, anche nel nostro Paese, affinché tutte le famiglie si assicurino contro le calamità naturali. Come ha detto Liverani, nonostante circa il 94% dei Comuni italiani sia a rischio frane, alluvioni o erosione costiera e il 40% degli edifici si trovi in zone sismiche medio-alte, la copertura assicurativa è ancora molto bassa: solo il 7% delle abitazioni e delle imprese è protetto contro le catastrofi naturali".facendo in modo che i cittadini si assicurino per sé stessi, ma anche per il bene della collettività, sottoscrivendo spontaneamente la polizza contro le calamità naturali, invece di vederla come una tassa imposta dall’alto. L’assicurazione della casa contro le calamità naturali non è una tassa occulta, è uno strumento di protezione. In tal senso, ANIA può avere un ruolo fondamentale, facendo in modo che, in caso di calamità, i tempi per i risarcimenti siano certi e brevi, così come le Assicurazioni, proponendo ai cittadini prodotti e modalità sostenibili. La soluzione, e qui cito le parole di Liverani che sono le stesse che ho pronunciato durante la Relazione Annuale di Consap dello scorso 18 giugno, è una protezione contro le catastrofi naturali che si basi su una partnership pubblico – privata, che può alleggerire il carico finanziario e operativo sul sistema pubblico e per la quale sarà decisivo l’apporto di Consap, n, ha concluso Giacomoni.