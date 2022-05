Terna, accordo con università per avviare progetto Tyrrhenian Lab

Terna

(Teleborsa) -, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha firmato con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salernoche sancisce. Il progetto, per il quale l'azienda guidata da Stefano Donnarumma investirà complessivamente 100 milioni di euro nei prossimi cinque anni, intende istituire undistribuito nelle sedi delle rispettive città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna.da Francesco Del Pizzo, Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna, e dai Rettori dei tre atenei coinvolti: il Prof. Francesco Mola per l'Università di Cagliari, il Prof. Massimo Midiri per l'Università di Palermo e il Prof. Vincenzo Loia per l'Università di Salerno."Il Tyrrhenian Lab,2021-2025 Driving Energy di Terna, sarà parte integrante e permanente della nostra organizzazione. Uno dei valori più importanti per un'azienda è, senza dubbio, quello dello sviluppo delle capacità tecnologiche e imprenditoriali - ha dichiarato Del Pizzo - Il progetto dimostra ancora una volta il senso di responsabilità che Terna ha nei confronti del settore della trasmissione di energia elettrica: l'innovazione tecnologica nel nostro mercato è ancora tutta da costruire - ha aggiunto Del Pizzo - e noi, in quanto operatore nazionale, abbiamo il. Il Mezzogiorno si conferma per Terna una fonte di forte sviluppo, in termini sia di nuove infrastrutture sia di competenze altamente specializzate".Grazie al Tyrrhenian Lab, Terna prevede, tra l'autunno del 2022 e il 2025, laalle quali sarà erogato un master universitario di 12 mesi incentrato sullo sviluppo di competenze tecnologiche e strategiche funzionali alla trasformazione digitale e alla transizione energetica del paese. Gli studenti, una volta completati i 12 mesi di master, potranno poi essere assunti nelle sedi territoriali Terna delle tre città.