Tesmec, contratto da 54 milioni con Terna Rete Italia

(Teleborsa) -, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali, nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, annuncia la firma, in esito a una procedura di gara da comparto qualificato, tramite la propria controllata Tesmec Automation, di un contratto quadro del valore complessivo pari a 54 milioni di euro (36 milioni di euro, più 18 milioni di euro in opzione) con Terna Rete Italia, società del Gruppoche si occupa dell’esercizio, della manutenzione e dello sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, relativo alla fornitura in opera di Sistemi di Automazione delle Stazioni Elettriche RTN "SAS 2021".Il SAS (Substation Automation System) è un’architettura progettata su standard IEC 61850 per la gestione delle sottostazioni. Il Gruppo Tesmec fornirà ilper l’automazione, la protezione, il controllo e il monitoraggio delle sottostazioni di alta tensione. Tale sistema si basa su quadri elettrici contenenti dispositivi elettronici intelligenti che fanno riferimento a una rete LAN e a un sistema SCADA di stazione in grado di gestire l'interfaccia con il centro di telecontrollo, l'automazione, il controllo dei dispositivi di campo e il monitoraggio di asset e parametri ambientali.Per ogni sistema SAS sono previste le fasi di sviluppo, realizzazione, collaudo in fabbrica e successive attività di installazione (montaggi), attivazione e collaudo in sito.Complessivamente(più 1 anno e 6 mesi di eventuale proroga) e diventerà impegnativo alle richieste puntuali di Terna Rete Italia nel periodo di durata.Con questo contratto il Gruppo Tesmec rafforza la propria posizione nel mercato italiano delle tecnologie avanzate per le reti elettriche, in continuità con la sua strategia di espansione nel settore dell'Energy Automation., ha così commentato: "Questodimostra l'efficacia del percorso intrapreso dal Gruppo negli ultimi anni, posizionando Tesmec tra i leader nelle tecnologie per l'automazione delle reti elettriche. Crediamo che questo progetto possa avere un, sia in Italia, dove siamo già un partner fondamentale per le principali utility, sia sui mercati internazionali, dove il potenziale di sviluppo di queste tecnologie è ancora ampio".