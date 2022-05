Auto, Acea: in Europe le ibride rappresentano un quarto del mercato e superano il diesel

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2022, la quota di mercato deiè aumentata, rappresentando il 25,1% delle vendite totali di autovetture nell'(dal 20,9% nel primo trimestre del 2021). A renderlo noto è l'Acea, l'Associazione europea dei costruttori. Nel corso dei primi tre mesi dell'anno sono aumentate anche le immatricolazioni di veicoli a ricarica elettrica. I veicoli elettrici a batteria hanno quasi raddoppiato la loro quota di mercato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e ora rappresentano il 10% di tutte le vendite, superando gli ibridi plug-in, che rappresentano l'8,9% del mercato dell'UE.I veicoli a, invece, hanno continuato a perdere quote di mercato. Tuttavia, le immatricolazioni di auto tradizionali a combustibili fossili continuano a dominare il mercato, con una quota complessiva del 52,8%. Nel primo trimestre le immatricolazioni di auto diesel in tutta l'UE hanno continuato a diminuire, registrando un forte calo -33,2% a 378.009 unità. Di conseguenza, la quota di mercato delle auto a diesel si è ridotta del 5,3% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Tutti i mercati dell'UE hanno registrato perdite significative, compresi i quattro principali:(-44,1%),(-39,2%),(-30,8%) e(-20,2%). Allo stesso modo, la quota di mercato delle auto a benzina si è contratta notevolmente nello stesso periodo, dal 40,8% al 36%. Nonostante questo calo, le auto a benzina sono rimaste le più apprezzate in termini di volumi (808.039 unità).Sul fronte dei(APV) nel primo trimestre, le vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa, spiega l'Acea, sono aumentate del 53,4%, per un totale di 224.145 auto. Molti mercati dell'UE hanno registrato guadagni percentuali a tre cifre, con la Romania che ha registrato la crescita più forte (+408%). Dei quattro maggiori mercati della regione, la Spagna ha registrato l'aumento più netto (+110,3%), seguita da Francia (+42,7%) e Germania (+29,3%). L'Italia è stato l'unico mercato dell'UE a registrare un calo delle vendite di(-14,9%). Le immatricolazioni di(PHEV) sono diminuite del 5,3% in tutta l'Unione Europea durante il primo trimestre dell'anno. Nonostante ciò, i PHEV hanno comunque ampliato la loro quota di mercato complessiva a causa del calo delle vendite di auto a benzina e diesel. La performance dei PHEV è variata nei quattro mercati chiave della regione: Germania e Francia hanno registrato cali (rispettivamente -13,2% e -6,1%), mentre Spagna e Italia hanno registrato una solida crescita (+46,3% e +18,9% rispettivamente).Con 563.030 auto vendute da gennaio a marzo, i(HEV) sono stati i più venduti dopo quelli a benzina in termini di volume, con un aumento del 5,3%. Con l'eccezione dell'Italia (-6,3%), tutti i principali mercati, spiega l'Acea, hanno contribuito al positivo andamento della regione. Le vendite di veicoli a(NGV) nell'UE hanno continuato la loro tendenza al ribasso, registrando un altro calo a due cifre (-56,0%), poiché molti mercati hanno registrato cali. In forte crescita, invece, i veicoli alimentati a(+48,6%), contando 67.717 unità immatricolate nell'UE. Questo aumento è stato trainato principalmente da guadagni percentuali a doppia e persino tripla cifra in tutti e quattro i mercati chiave: Germania (+287,7%), Francia (+76,6%), Spagna (+41,5%) e Italia (+17,3).