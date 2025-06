Auto Europa, Anfia: ripresa settore passa anche da ripensamento norme per la transizione ecologica

(Teleborsa) - Secondo i dati diffusi oggi da ACEA , nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata all’EFTA e al Regno Unito aledi auto ammontano a, l’1,9% in più rispetto a maggio 2024. Nei primi cinque mesi del 2025, i volumi immatricolati raggiungono 5.572.458 unità, poco sopra (+0,1%) i livelli dello stesso periodo dell’anno precedente."A maggio il mercato europeo dell’auto registra un rialzo contenuto (+1,9%) – afferma, Direttore Generale di. Nel mese, tre dei cinque major market (incluso UK) registrano una crescita: a doppia cifra in Spagna (+18,6%), più lieve nel Regno Unito (+1,6%) e in Germania (+1,2%). In pesante calo, invece, la Francia (-12,3%), mentre l’Italia è pressoché allineata ai livellidi un anno fa (-0,1%)"."Nell’attuale fase di instabilità e cambiamenti che l’industria automotive europea sta attraversando, la ripresa del settore passa anche da un ripensamento del percorso normativo previsto per la, atteso a breve visto che la clausola disulla riduzione delleper gli autoveicoli leggeri è stata anticipata dal 2026 al terzo-quarto trimestre del 2025", ha aggiunto Giorda."Oltre a questo, tra i fattori critici rientra anche laormai strutturale a livello europeo - una condizione superabile solo in parte attraverso l’attrazione di, il rinnovamento dell’offerta da parte dei Costruttori già insediati e un piano coordinato di, in grado di stimolare la domanda concentrando le risorse su veicoli e componentistica prodotti in Europa".