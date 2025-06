Auto Elettrica: cresce l'interesse, ma l'Ibrido resta il protagonista

(Teleborsa) - I dati ACEIA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles, l'Associazione dei Costruttori Europei di Automobil che rappresenta gli interessi delle 16 maggiori case automobilistiche europee) relative ai primi mesi del 2025 hanno tracciato unper il mondo. La crescita complessiva in UE nel mese di maggio 2025 infatti ha segnato un arispetto a maggio 2024, raggiungendo le 926.582 unità. Particolarmente interessante il dato relativo alla quota di mercato delleche ha raggiunto ilnel periodo gennaio-maggio 2025, in crescita rispetto al 12,1% di un anno fa, mentre lesono le protagoniste, con ilQuesta crescita, unita ovviamente alla decrescita delle quote di mercato di veicoli benzina e diesel, rivela un particolare interesse verso il mondo della mobilità elettrica, come ha evidenziato Tommaso Bortolomiol, CEO di Quintegia, una delle più importanti società italiane di ricerca e formazione specializzata nel settore automotive: "i: circa il 21% degli intervistati dichiara che prenderà in considerazione per il prossimo acquisto un'auto elettrica. Questa percentuale aumenta pesantemente fino alse isoliamo i(ovvero nati tra il 1997 e il 2012). Questo segnale dimostra che, ed anche l'che si trova nel mercato oggi sta diventando".I dati però non segnano la crescita che ci si potrebbe aspettare, e l'interesse dei consumatori evidentementeper motivare una, che è frenata da qualche preoccupazione; continua infatti Bortolomiol: "La prima barriera all'approccio all'elettrico, è la tenuta tecnologica da parte di questi prodotti, perché è caratterizzato in questo momento da un'innovazione continua, un'evoluzione continua delle batterie e delle performance di queste auto. I clienti che si approcciano all'acquisto di un'auto elettricaquindi di prendere un prodotto cherispetto alle motorizzazioni tradizionali".Un altro dato che caratterizza il mercato attuali è la crescita dei nuovi Brand che si affacciano al mercato europeo, che contribuiscono però in maniera trasversale e non in modo specifico su una sola tecnologia, come ha spiegato il CEO di Quintegia: "L'attenzione nei confronti deiriguarda, sia le IC (Internal Combustion, ovvero termiche) che le BEV (Battery Electric Vehicles, quindi le auto al 100% elettriche), ma anche le plug-in (quindi provviste di motore elettrico alimentato da una batteria ricaricabile dalla rete, in aggiunta al motore termico), le super hybrid (con motore elettrico alimentato da una batteria, che però è ricaricata soltanto dal sistema interno dell'auto), ecc. Si tratta sostanzialmente di un'offerta con unche è circa ilrispetto ai competitor più tradizionali, ma con un'elevata qualità percepita dei prodotti sia in termini di design che in termini poi di soluzioni ed equipaggiamenti".Tutti i dati confermano quindi icome idi questo specifico, come conferma anche Valerio Papale, B2B Markets Director di Agos Ducato S.p.A., una delle principali società finanziarie italiane specializzate nel credito al consumo: "In questo momento lanel mercato del nuovo,. Una, che è un po' sintomatica delle immatricolazioni dell'anno, è invece. Vediamo quindi sempre di più una crescita nel mondo dell'ibrido o del plug-in, e questo anche grazie al nostro doppio ruolo di finanziaria indipendente e di finanziaria interna per tre brand giapponesi".