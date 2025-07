Acea premiata da Arera: miglior servizio idrico in Italia con 36 milioni per qualità, continuità e riduzione perdite

(Teleborsa) - Le società delsi collocano aiper, secondo inell’ambito del meccanismo incentivante per laAlle società del Gruppo Acea sono stati, sui 155 complessivamente erogati da Arera. Tutte e 13 le società idriche nel perimetro della subholding Acea Acqua hanno ricevuto a vario titolo riconoscimenti e premialità. In particolare spiccano le seguenti società:, che gestisce il servizio idrico integrato a Roma e area metropolitana, è risultata miglior gestore per quanto riguarda la continuità del servizio, quindi la società con il minor numero di interruzioni idriche, per un totale di 12,3 milioni di euro aggiudicati., che gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, in Campania, e, che gestisce il servizio nella Provincia di Arezzo e parte della Provincia di Siena, hanno raggiunto la prima posizione nazionale per la riduzione delle perdite, ottenendo un premio diInfine, operatore idrico attivo a Lucca, in Toscana, si è distinta, posizionandosiper la qualità dell’acqua depurata, per un relativo