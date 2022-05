Mutui, tassi d'interesse tornano a salire: fisso all'1,5% al top da agosto 2019

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -sembra che stiano già incominciando ae, dunque, una politica monetaria più restrittiva, per calmierare la crescita dell'inflazione senza bloccare la ripresa post-Covid. E' quanto emerge dal, una ricerca a cura dellaDal report emerge che, quanto a tasso di interesse, la tendenza al rialzo più rilevante ha riguardato i tassi sulleper l'acquisto di abitazioni, che hanno visto ilai massimi dall’agosto 2019.Per i tassi sui, è emerso uno scenario tra stabilità e aumento: quelli praticati alle società non-finanziarie sono fermi alloper le operazioni oltre 1 milione di euro e sono aumentati di 4 punti base all'1,77% per i finanziamenti fino a 1 milione.I tassi sulla raccolta, invece, sono pressoché stabili: il tasso medio suie quello sui conti correnti sono rimasti invariati alloe allo 0,02% rispettivamente secondo le stime ABI.Dal lato della domanda, continua la d, che aumenta del 4,8% a febbraio, mentre i flussi di nuovi contratti di mutuo hanno confermato il rallentamento della crescita. Le anticipazioni ABI riferite a marzo mostrano un aumento dei prestiti complessivi a famiglie e imprese del 2,6%, leggermente migliore rispetto al 2,4% di febbraio.Anche inon-finanziarie registrano una crescita modesta, che continua ad oscillare attorno all’1% (1,2% a febbraio), ma crescono soprattutto quelli a(+3%) rispetto a quelli a medio-lungo (-1,1%).hanno continuato a rallentare segnando una. Tuttavia, secondo le anticipazioni ABI, il tasso di crescita è tornato a salire a marzo portandosi verso il 5%.L’andamento resta dettato daiil cui ritmo è scesoa febbraio a causa della frenata dei conti delle imprese, con un tasso di crescita del 5,1% più che dimezzato rispetto a fine 2021. Un andamento più regolare si conferma per i conti correnti delle famiglie, in aumento del 7,3%.Ilcontinua a registrare unasorattutto quello azionari e bilanciati. In calo i dati della nuova produzione delle assicurazioni vita, a causa del protrarsi della contrazione della raccolta delle polizze tradizionali e ad un ritorno in negativo della nuova produzione delle polizze a elevato contenuto finanziario.