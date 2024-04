BCE verso taglio a giugno: quale impatto sui mutui?

(Teleborsa) - Ancora nessun segnale certo da parte della BCE suche restano ancora fermi dopo l’ultima riunione di politica monetaria; l’inflazione nell’Eurozona a marzo ha toccato il 2,4% e si avvicina sempre di più al target del 2%, che rimane l’obiettivo di Christine Lagarde sin dal primo momento dei rialzi del costo del denaro a luglio 2022. Restano alcuni dubbi legati soprattutto allapertanto la BCE vuole conservare margine di manovra e decidere riunione dopo riunione. Anche la FED nell’ultimo incontro ha tenuto ancora i tassi fermi, tra il 5,25% e il 5,5%, ormai ai massimi dal 2021 ma, come dichiarato dal FOMC, ovvero l’organo che sorveglia le operazioni di mercato aperto negli USA, è plausibile pensare a un target dei tassi sotto il 5% nel corso del 2024 e sotto il 4% nel 2025, con una stabilizzazione al 2,5% nel lungo periodo. Negli ultimi giorni però le nuove stime sull’inflazione USA (+3,5%) sono state tutt’altro che rassicuranti, aumentando i dubbi sul fatto che i tagli siano imminenti.A marzo - spiega MutuiOnline.it - l’Euribor a 3 mesi è rimasto stabile (3,92%) mentre è stato in leggerissima flessione quello a 1 mese (3,85% vs 3,87% di febbraio). Continua invece il calo dell’IRS per tutte le durate: a 10 anni passa dal 2,74% di febbraio al 2,66% di marzo, a 20 anni dal 2,71% al 2,61% e a 30 anni dal 2,50% al 2,39%. Non c’è dubbio invece su quale tasso scegliere: il TAN medio dei mutui variabili è 5,13% mentre il TAN medio dei mutui fissi è 3,22%, quasi 200 punti base di differenza! Questo condiziona le richieste, che nel primo trimestre 2024 sono per il 98,1% del totale a tasso fisso.“Auspichiamo che i dati sull’inflazione continuino a essere positivi anche ad aprile e a maggio in modo da vedere un taglio dei tassi, o quantomeno una forte apertura in tal senso, in occasione della prossima riunione di politica monetaria di giugno", sottolineaportavoce di MutuiOnline.it. Nel frattempo, sul mercato dei mutui, la soluzione più logica è rappresentata dal tasso fisso: l’Eurirs, infatti, continua la sua discesa e si attesta su livelli interessanti. Il miglior tasso fisso è sotto il 3%, costi più che convenienti. Il mercato sembra essere in ripresa rispetto al 2023 grazie a questi tassi interessanti: ulteriore testimonianza sono le richieste di surroga, che fanno registrare un aumento del 50% sul mix rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno. Interessante il risveglio del mercato dei mutui green con cui ormai è possibile risparmiare fino a 60 punti base sul tasso del mutuo.Un esempio pratico elaborato da MutuiOnline.it ipotizza un mutuo da 140.000 €, con durata trentennale, richiesto da un quarantenne a Milano. Il miglior tasso fisso offre un TAN del 2,59% e una rata di 560 €, mentre il miglior tasso variabile è del 4,65% con una rata di 715 €. In termini pratici, ciò si traduce in circa 115.000 € di interessi per il mutuo variabile, rispetto ai 61.500 € del mutuo fisso, quasi la metà. Questa differenza si amplia ulteriormente considerando un mutuo green, particolarmente vantaggioso, con un TAN del 1,99%, una rata di 517 € e interessi di soli 46.000 €.Dai dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it emerge che, nel trimestre da poco concluso, la durata media dei mutui richiesti è stata di circa 24 anni, in continuità con l’ultimo trimestre dello scorso anno. Le differenze più significative sono l’importo medio richiesto, che passa da 131.285 € a 142.585 €, e il valore medio dell’immobile, da 212.164 € a 232.571 €: siamo di fronte ad un chiaro segnale di maggiore fiducia del mercato. La regione con l’importo medio richiesto maggiore è il Trentino Alto Adige (181.861 €), seguita dalla Lombardia (153.039 €) e dal Lazio (155.793 €), la regione con importo medio richiesto più basso al momento è la Calabria (100.540 €)