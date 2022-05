PIL, Franco: innalzare crescita Paese "obiettivo primario"

(Teleborsa) - ''Credo chesiadella politica economica di questo governo ma, credo, anche di qualsiasi altro. Questo richiedeunoche necessariamente devesu''. Lo afferma il Ministro dell'Economia,intervenendo all'evento Economia della conoscenza e impatto sulla società organizzato da Human Technopole.Perdel nostro Paese serve l'impegno di tutti" sul fronte della conoscenza e della ricerca. Serve uno "sforzo" che si dispieghie su "molti fronti" oltre a maggioriha detto puntualizzando come il PNRR sia una "componente molto importante, maLa capacità di fare ricerca, quella di base e applicata, è cruciale.ma continuativamente ledestinate alla ricerca, deve crescere la ricerca effettuata nel mondo delle imprese" e costruita unapiù ampia diL'Italia nonostante alcuniha rilevato Franco ricordando i numeri e le statistiche che fotografano gli "che possono aver contribuito a questa lunga fase di debole crescita che abbiamo vissuto nell'ultimo quarto di secolo. Dal 2000 il PIL è rimasto sostanzialmente stagnante. A questa situazione del nostrostentata ha contribuito una debolezza di accumulazione del capitale umano e nella capacità di fare ricerca" che ha riguardato anche il mondo delleprivate,Siamo invecesu ricerca e istruzione, ma, come dimostrano i dati su abbandono scolastico, laureati, e quelli sulla spesa privata e pubblica per la ricerca. Un ritardo che potrebbe aver contribuito "alla fase di debole crescita che abbiamo vissuto nell'ultimo quarto di secolo". La situazione migliorerà con il PNRR, che raddoppierà i fondi per la ricerca, ma non e' abbastanza e quindi bisogna spingere sulloIl Ministro ha ricordato che se guardiamo agli anni di istruzione degli italianiel 2020 un quarto di giovani non aveva un diploma contro una media del 15% dei Paesi Ocse". Anche i tassi di abbandono scolastico "in Italia sono relativamente elevati: nel 2020 meno di un terzo consegue la laurea contro il 40% della media Ocse. Gli indicatori ci suggeriscono che laha detto Franco"Per competere - ha proseguito - èin grado di rispondere" alle