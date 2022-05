Coty aumenta guidance sull'utile grazie a trimestre sopra le attese

Coty

(Teleborsa) -, colosso statunitense della cosmetica, ha registratopari a 1.186 milioni di dollari nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 31 marzo 2022), in aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+19% like-for-like) e a un livello superiore rispetto alla guidance (era prevista una crescita like-for-like a un tasso mid-teens). Il margine lordo è aumentato di 240 pb a/a al 64,3%, mentre ilè cresciuto di 240 pb a/a al 64,6%. Coty ha conseguito undi 57,1 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 182,5 milioni di dollari. L'è stato di 0,03 dollari, rispetto a 0,01 dollari dell'anno scorso e attesi dal mercato."Abbiamosia nella divisione Prestige che in Consumer Beauty, per implementare aumenti di prezzo come mezzo per trattenere i talenti e proteggere i margini, pur mantenendo la necessaria flessibilità nella nostra catena di approvvigionamento - ha commentato la CEO Sue Nabi - La forte performance da inizio anno su ricavi, profitti ed EPS ci consente di confermare con sicurezza la nostra guidance per l'anno fiscale 2022 e persino difiscale a 0,23-0,27 dollari".