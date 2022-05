Maire Tecnimont, Q1 2022 in crescita. Ridimensiona attività in Russia

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha chiuso ilconpari a 728,4 milioni di euro, in aumento del 16,4%. L', pari a 43,7 milioni di euro, è aumentato del 15,5% a seguito dei maggiori volumi consuntivati e a un contenimento dei costi di struttura. Il margine è pari al 6%, in linea con il periodo precedente. L'è pari a 18,4 milioni di euro, in aumento dell'1,5%. Laal 31 marzo 2022 mostra disponibilità nette per 22 milioni di euro, in miglioramento di 13,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2021.Per quanto riguarda la guidance, Maire Tecnimont prevede una, più concentrata nella seconda parte dell'esercizio, e di conseguenza una conferma delle previsioni economico-finanziarie comunicate al mercato il 25 febbraio 2022.Viene riservato ampio spazio, nella nota sui conti, all'aggiornamento della situazione in, mercato molto importante per il gruppo italiano. Viene sottolineato che gli effetti indotti dalle sanzioni "hanno iniziato ad esprimere undi esecuzione nella Federazione Russa" e che, nel contempo, "le attività commerciali finalizzate al perseguimento di nuovi contratti nella Federazione Russa sono state sospese".Inoltre, l'evoluzione del quadro sanzionatorio europeo "ha reso sempre più complesso portare avanti le attività sui progetti in corso, tanto da prevedere, qualora non intervengano miglioramenti sostanziali alla situazione esistente, di arrivare ad unaentro il primo semestre del corrente anno". "Le attività residuali sono pressoché interamente finalizzate ad un ordinato trasferimento delle operazioni in essere ai vari clienti, nel rispetto di rigorosi canoni di sicurezza per il personale operante sui cantieri e delle sanzioni vigenti", viene aggiunto.Alla data del 30 aprile 2022, ilrelativo ai progetti in corso di completamento nella Federazione Russa ammonta a circa 1,1 miliardi di euro, pari a circa il 12% del portafoglio complessivo, con un previsto sviluppo temporale, in condizioni di normale operatività e quindi prima delle sanzioni, nel periodo 2022-2024. "Allo stato,dell'esercizio in corso e, conseguentemente, le risorse operative coinvolte sono progressivamente reindirizzate sugli altri numerosi progetti in portafogli"."Larelativa ai progetti nella Federazione Russa continua ad esprimere un sostanziale equilibrio ea tale situazione anche nel momento in cui i progetti saranno integralmente sospesi", viene sottolineato.