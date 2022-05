Spread alle stelle, BTP e tassi sui mutui: un intervento della BCE è vicino

(Teleborsa) - Una serie dicontinua ad annunciare un, in un mese imprecisato fra l'estate e la fine dell'anno, sebbene la Presidente dell'Eurotower sia recentemente apparsa evasiva al riguardo.ha riproposto il mantra dei- flessibilità, gradualità ed opzionalità - lasciando chiaramente intendere che ad un certo punto occorrerà intervenire e che ildei tassi ci sarà, che è previsto si esaurisca a luglio. Ma il membro tedesco del direttivoè stato anche più preciso e, in una intervista ad un quotidiano nazionale, ha parlato di unMa quali sono questi segnali che i mercato continua ad offrirci? Ilha ormai. per la prima volta da ottobre 2018, allineandosi alla generale risalita dei rendimenti dei titoli obbligazionari. E di rimando, arrivando attorno aied incorporando un maggior premio per il rischio rispetto ai titoli di pari scadenza tedeschi.L'altro indicatore è arrivato da Bankitalia, che segnala unsu valori più alti dei. Secondo il rapporto, i, ai massimi dal mese di agosto 2019, attestandosi al 2,01% rispetto all'1,85% di febbraio (un tasso che include anche le spese accessorie e che è conosciuto comunemente come Taeg).I mercati hanno già fiutato questi segnali e stanno reagendo di conseguenza, perché, seguita dalla BoE, e presto anche la BCE seguirà questa via.Secondo una recente analisi di Vontobel "la. Nell’eurozona, i prezzi alla produzione sono aumentati del 31% su base annua a febbraio. Questo è un riflesso dei colli di bottiglia dal lato dell'offerta e del conflitto Ucraina-Russia, che sta minacciando la crescita attraverso la carenza di forniture energetiche. Ilper una volta, dato che l'inflazione non ha ancora alimentato la crescita dei salari. Pertanto, la BCE è stata prudente nell'adottare una strategia di attesa mentre si destreggia tra gli effetti della guerra, le carenze energetiche, gli effetti della pandemia di COVID-19 e la crescita. C'è però un avvertimento:rispetto le altre valute principali,nel tentativo di sostenere la valuta".