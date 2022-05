Estrima decolla in borsa. Inaugurato lo store di Parigi

Estrima

(Teleborsa) -per, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micromobilità elettrica. Il titolo èdopo aver segnato un rialzo dell'11,57% a metà mattina. Il produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, ha annunciato stamattina che è stato, già pianamente operativo per la vendita, la cura e personalizzazione di Birò. L'apertura era stata annunciata a fine febbraio "Muoversi liberamente in una città non significa esclusivamente essere liberi di andare ovunque, ma soprattutto di fermarsi dove e quando si vuole - ha commentato il- Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo progettato il più piccolo veicolo a quattro ruote sul mercato, combinando la stabilità di un'auto con le dimensioni di uno scooter. Siamo sicuri che questa libertà è un'opportunità per i parigini".