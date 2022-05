GVS acquista Haemotronic per 212 milioni di euro

GVS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha sottoscritto un, da Mattia Ravizza, del, specializzato nella produzione di componenti e sacche per il settore medicale con stabilimenti in Italia e Messico. I ricavi del gruppo Haemotronic ammontano a 70,4 milioni di euro nel 2021, con un trend di crescita costante nell'ultimo triennio dovuto all'allargamento del portafoglio clienti e alla crescita delle vendite delle sacche per uso farmaceutico.Ildel 100% del capitale sociale di Haemotronic è di, corrispondenti ad un multiplo di 15x EV/EBIDTA adjusted 2021 di Haemotronic, soggetto ad aggiustamento successivo al closing sulla base, inter alia, del capitale circolante e della posizione finanziaria netta. Il prezzo sarà pagato alla data del closing (previsto entro il primo semestre 2022) per un importo pari a 187 milioni di euro, mentre il residuo importo sarà versato in un conto vincolato e rilasciato progressivamente entro 24 mesi dal closing. È inoltre previsto un eventuale earn out di massimi 38 milioni di euro."Sono entusiasta di questa operazione, Haemotronic rafforzerà ulteriormente il nostro percorso di crescita e confidiamo di poter beneficiare al massimo delleche verranno a svilupparsi grazie a questa acquisizione - ha commentatodi GVS - Tra i nostri gruppi c’è da tempo un rapporto di fiducia e rispetto, conosco personalmente l’imprenditore da molto tempo e abbiamo già collaborato in passato e con successo per progetti comuni su clienti strategici".Per finanziare l’operazione, GVS ha sottoscritto unper un importo totale pari a 230 milioni di euro con un pool di banche finanziatrici, tra cui, che agiscono, inter alia, in qualità di Arrangers, Global Coordinators e Original Lenders.