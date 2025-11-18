Milano 13:37
43.010 -1,73%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:37
9.543 -1,37%
Francoforte 13:37
23.269 -1,36%

Piazza Affari: rosso per GVS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per GVS
Retrocede il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, con un ribasso del 3,55%.
Condividi
```