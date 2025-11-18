Piazza Affari: scambi negativi per GVS

produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici

FTSE Italia Mid Cap

indice delle società a media capitalizzazione

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 3,55%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,033 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,158. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,992.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)