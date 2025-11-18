Piazza Affari: scambi negativi per GVS

(Teleborsa) - Rosso per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, che sta segnando un calo del 3,55%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di GVS
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di GVS
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,033 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,158. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,992.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)