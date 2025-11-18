Milano 13:38
43.012 -1,72%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:38
9.542 -1,38%
Francoforte 13:38
23.268 -1,37%

Piazza Affari: scambi negativi per GVS

(Teleborsa) - Rosso per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che sta segnando un calo del 3,55%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di GVS rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di GVS segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,033 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,158. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,992.

