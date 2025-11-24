Milano 13:46
Piazza Affari: positiva la giornata per GVS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, con un rialzo del 2,18%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di GVS, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di GVS suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,943 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,023. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,902.

