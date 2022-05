Il comparto sanitario italiano brillante (+5,08%), si concentrano gli acquisti su DiaSorin

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

DiaSorin

Amplifon

Recordati

mid-cap

Pharmanutra

bassa capitalizzazione

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

Garofalo Health Care

Philogen

(Teleborsa) - Exploit dell', preannunciato da un andamento tutto in salita delIlha aperto a quota 233.205,2, balzando del 5,08% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 20 punti, dopo un avvio a quota 842.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 6,39%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 5,97%.Risultato positivo per, che lievita del 3,61%.Tra leitaliane, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 5,93%.Tra i titoli adel comparto sanitario, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,53%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,33% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,05% sui valori precedenti.