Norwegian Air, Q1 2022 in perdita. Aumento prezzi carburante peserà su ripresa

(Teleborsa) - Norwegian Air, compagnia aerea a basso costo norvegese che opera in ambito sia nazionale che internazionale, ha registrato undi -1.031 milioni di NOK (circa 116 milioni di euro) nel primo trimestre del 2022, rispetto a una perdita di 1.189 milioni di NOK nel primo trimestre del 2021 e un utile di 117 milioni di NOK nel trimestre precedente. A causa la perdita è stata unacausato dalla variante Omicron del coronavirus. La domanda "si è ripresa in modo significativo durante la seconda metà di febbraio e fino a marzo", ha sottolineato la società.A fine trimestre, la. Il controllo dei costi e la disciplina sulla liquidità hanno portato Norwegian Air a conservare la propria posizione di cassa durante un trimestre stagionale debole. A fine trimestre, leammontavano a 7,5 miliardi di NOK.Nel primo trimestre del 2022, Norwegian ha avuto, rispetto agli 0,2 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso e ai 3,1 milioni del trimestre precedente. Guardando alla stagione estiva 2022, la compagnia aerea afferma che "le tendenze delle prenotazioni mostrano attualmente chee che c'è una maggiore disponibilità a pagare per i viaggi aerei attraverso la rete di Norwegian". L'dovrebbe però compensare in parte la positiva ripresa dell'azienda, ha anche sottolineato.