Air China acquisterà 100 C919 dal produttore di aerei cinese COMAC

(Teleborsa) -, la maggiore compagnia aerea cinese, ha stipulato con, azienda aerospaziale cinese di proprietà statale, un contratto per l'(versione a raggio esteso).Secondo l'ultimo catalogo prezzi fornito da COMAC, il contratto ha un(equivalenti a circa 84.240 milioni di dollari di HK). COMAC ha però concesso alla società "notevoli agevolazioni sui prezzi" - si legge in un filing alla Borsa di Hong Kong - "dopo negoziazioni tra le parti e, di conseguenza, il corrispettivo effettivo per l'acquisto dell'aeromobile è inferiore al prezzo base dell'aeromobile sopra menzionato".Il corrispettivo complessivo sarà pagabile in contanti a rate. Air China prevede di prendere in consegna gli aereiL'operazione "è, che favorisce l'ottimizzazione della struttura della flotta e l'integrazione a lungo termine della capacità", viene sottolineato. Si prevede che l'operazione aumenterà la capacità della flotta di circa il 7,5%, sulla base del numero di tonnellate-chilometro disponibili al 31 dicembre 2023 e senza tenere conto di potenziali adeguamenti alla flotta, come il ritiro degli aeromobili a causa delle condizioni del mercato e dell'invecchiamento degli aeromobili.