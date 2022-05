Rete Unica in dirittura d'arrivo. Accordo Open Fiber-TIM su aree bianche

TIM

Vivendi

(Teleborsa) -, grazie all', cioè quelle a fallimento di mercato. L'accordo siglato con Fibercop(in affitto) delle infrastrutture aeree (pali, canaline ecc.) e delle connessioni fino a casa dei clienti, a fronte di undi euro.Anche il, azionista con il 37,5% di Fibercop e titolare di diritto di veto,, dopo aver espresso in precedenza alcune. Dubbi che, a quanto pare, non riguardavano tanto il valore dell'accordo commerciale appena raggiunto, ma la possibilità che questo possa fungere da base di partenza per le trattative relative alla successiva aggregazione.Con l'intesa si stringono i tempi per la, che potrebbe arrivare addirittura la. Al tavolo delle trattative ci saranno sicuramente CDP (per Open Fiber) e TIM (per Fibercop), mentre non è chiaro se parteciperanno anche i grandi investitori internazionali, Macquarie e KKR, azionisti rispettivamente di OF e Fibercop.La macchina delle trattative è in moto l’Ad di Cassa Depositi e Prestitla scorsa settimana, numero uno di, che è anche il primo socio di TIM con una quota del 24%. I legali e advisors, intanto, sono al lavoro per mettere a punto le clausole di un primo accordo vincolante.Al di là dei partecipanti alle trattative, il tema fondamentale è quello della. Se si fa riferimento alle recenti acquisizioni,era stata valutata dal fondo australiano Macquarie, escluso il debito, mentre ilvaleva per il fondo statunitense KKR, escluso debito. Da qui la base di partenza delle trattative che sono ancora in salita.La creazione della rete unicadella rete primaria, della rete secondaria (Fibercop) e dei cavi sottomarini di Sparkle a favore di una, mentre ladovrebbe restare. Una volta trovato l'accordo sulle valorizzazioni,ed altri soci finanziari (Macquarie e KKR) potrebberoin vista della successiva integrazione con Open Fiber. Nel caso in cui la trattativa non vada in porto, l'Ad Labriola potrebbe sempre decidere per l'assegnazione ai soci di azioni delle due società (dell'infrastruttura e dei servizi)