Destination Italia, balzo delle prenotazioni nel primo quadrimestre 2022

Destination Italia

(Teleborsa) -, società Travel Tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato una nettanel primo quadrimestre dell'esercizio 2022, con un booking che ha raggiunto il valore di oltre 10 milioni di euro, superiori di 5,8 volte rispetto a 1,7 milioni di prenotazioni dello stesso periodo dell'anno precedente (+488%).Nel periodo in esame si è registrata una flessione delle prenotazioni provenienti dalla, che nel primo quadrimestre 2022 si attestano al 9,6% mentre nello stesso periodo del 2021 rappresentavano il 25%. Tale flessione è stata compensata dalla crescita dei viaggiatori di USA ed Europa e dall'ingresso di nuovi paesi quali gli Emirati Arabi, Israele e alcuni paesi del Sud America. Glisono diventati il primo paese cliente per Destination Italia, con il 22% del booking, seguiti dall'- inclusa Gran Bretagna e Svizzera – che rappresenta il 25% delle prenotazioni, mentre dagliproviene il 5,5% del booking."L'esperienza maturata nei difficili esercizi 2020 e 2021 e, in questo primo quadrimestre del 2022, conferma lae comunicate nella fase di quotazione, e di quelle che Destination Italia ha elaborato ed attuato anche mediante le operazioni straordinarie tese a costruire il campione del turismo incoming e ricercare business a più alta marginalità, con le recenti operazioni Italian Experience Group, Naxidia e l'operazione e-commerce (StyleItaly), già comunicate al mercato", ha commentato la"In questo ambito appare positivo, in relazione alle ragionevoli previsioni di breve e medio periodo basate su considerazioni di ordine geopolitico ed economico, anche il- ha aggiunto - Pur nella complessità del periodo, possiamo quindi ritenere ragionevolmente che le scelte finora attuate continueranno a dimostrarsi corrette e ad offrire buone opportunità per il successivo sviluppo".