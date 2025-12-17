Al Mimit la Giornata Annuale della Trasparenza 2025

(Teleborsa) - "La trasparenza è il principio distintivo di un sistema amministrativo forte e credibile
, volto a rafforzare la fiducia tra istituzioni, imprese e cittadini. È una scelta politica chiara
, uno strumento in grado di rafforzare la credibilità del sistema Paese, rendendolo più attrattivo per gli investimenti e rafforzandone il ruolo e la reputazione a livello internazionale". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso
, aprendo i lavori a Palazzo Piacentini della Giornata Annuale della Trasparenza 2025,
appuntamento annuale dedicato alla diffusione della cultura della legalità, dell’etica e della trasparenza nell’azione del Mimit,
con focus quest’anno sulle attività del Dipartimento per le imprese.
All'incontro hanno partecipato le strutture della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
; la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy
; l'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti e l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR.
Durante l'evento il Ministro ha ricordato il contributo del MIMIT
e i progressi compiuti nell’ampliamento delle informazioni e dei dati accessibili a cittadini e imprese evidenziando il potenziamento del Registro nazionale degli aiuti (RNA) e della piattaforma Incentivi.Gov
, strumento chiave per garantire un’unica fonte di accesso digitale sugli incentivi alle imprese, promuovendo maggiore trasparenza, efficienza e tracciabilità.
Urso ha inoltre ricordato che, negli ultimi tre anni, l’Italia ha guadagnato sette posizioni nel Global Attractiveness Index 2025
, redatto da The European House – Ambrosetti, attestandosi al 16esimo posto nella classifica mondiale per capacità di attrazione
. Nel 2024, inoltre, l’Italia è diventata il primo Paese in Europa per attrazione di capitali esteri, con circa 35 miliardi di euro di investimenti diretti esteri in greenfield, superando Germania e Francia. Un trend di crescita confermato anche dai dati del primo quadrimestre 2025
, con nuovi investimenti per 20,7 miliardi di euro.