Emma Villas cresce nel 2025: più prenotazioni, più spesa e vendite in rialzo

(Teleborsa) - Al 2 dicembre 2025,ha registrato oltre 7.650 settimane prenotate riferite all’intero anno 2025 (ovvero fino al 31/12/2025), per un valore complessivo del venduto lordo che è pari a circa euro 36 milioni, in crescita dell’1,54% rispetto a euro 35,5 milioni dello stesso periodo nel 2024. Il dato, spiega l'azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi) di ville e dimore di pregio, trova riscontro nella crescita del prezzo medio a settimana 2025, pari a circa euro 4.713, rispetto a circa euro 4.550 dello stesso periodo nel 2024. Attualmente Emma Villas ha in gestione esclusiva oltre 600 proprietà in Italia.Con riferimento ai dati del, compreso tra novembre 2025 e marzo 2026, le prenotazioni sono proporzionali alla bassa stagionalità della vacanza in villa (non avendo Emma Villas ville in montagna nel portfolio) e, confermano un nuovo trend nel comportamento degli ospiti, ovvero le prenotazioni sempre più sotto data. In questo contesto, il periodo natalizio è sicuramente quello più richiesto e lascia ancora margini per ulteriori prenotazioni, considerando che, alla data attuale, Emma Villas presenta disponibilità di ulteriori 200 ville, di cui alcune anche con i nuovi servizi plus, tra cui la SPA e la sala biliardo. Il 2025 ha visto, infatti, la Società molto attiva nell’ampliare il ventaglio di proposte esclusive e di experience in villa per i propri ospiti, come lo chef a disposizione in villa, che èrisultato il servizio maggiormente acquistato, e la prenotazione comprensiva di cenone di Capodanno in villa.Le 64fino a questo momento registrate per il periodo invernale (novembre 2025 - marzo 2026) hanno registrato una spesa media a prenotazione di circa 4.941 euro, in crescita del +15% rispetto a circa 4.159 euro di spesa media nello stesso periodo nel 2024. La permanenza media degli ospiti si attesta a 5,17 notti, in lieve aumento (+3%) rispetto alla stagione 2024, mentre i posti letto medi risultano essere 12,02, pressoché invariati rispetto al 2024, ma indice di una tendenza ormai in crescita di richiedere ville per gruppi numerosi per singolo soggiorno.Per quanto riguarda la provenienza degli ospiti, il periodo invernale vede sempre una prevalenza di ospiti connazionali, come confermato anche dai dati per le vacanze di Natale e Capodanno (periodo dal 20/12/2025 al 10/01/2026), dove il 76% del prenotato di ville e dimore di pregio viene da clienti italiani, in crescita del 4% rispetto allo scorso anno, mentre gli stranieri complessivamente rappresentano il 24%, guidati dai turisti americani (8%).Lepiù prenotate per queste festività e per la stagione invernale sono la Toscana che rimane la metà preferita (52%), seguita dall’Umbria (28%), dal Piemonte (5%) e dalle Marche (5%), dove Emma Villas è attiva direttamente grazie alla propria controllata Marche Holiday Villas, specializzata in affitti di case vacanze, ville con piscina e appartamenti nelle Marche e nel centro Italia.“Le ville rappresentano sempre di più il luogo ideale per riunirsi in famiglia o con gruppi di amici, un trend che durante il periodo natalizio si manifesta con ancora maggiore evidenza. In queste settimane i nostri ospiti trascorreranno mediamente cinque giorni in struttura, con una spesa per locazione di circa 5.000€, a conferma dell’apprezzamento verso le nostre dimore di pregio, molte delle quali dotate di benefit come spa, palestra e sala biliardo, ideali per accogliere gruppi anche molto numerosi. Per rendere il soggiorno ancora più unico, abbiamo introdotto - oltre alla possibilità di prenotare chef in villa capaci di valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio - anchel’opportunità di celebrare la notte di San Silvestro direttamente in villa con un esclusivo cenone. Questa novità è frutto dell’impegno costante di Emma Villas nel garantire un’ospitalità di alto livello in tutte le stagioni. Nonostante il periodo invernale rimanga, nei dodici mesi, quello meno impattante per noi, non avendo ad oggi ville in portfolio in montagna, la nuova tendenza a prenotare all’ultimo momento e la qualità dell’offerta lascia ancora margini per consolidare dati anche migliori rispetto agli anni scorsi. L’impegno verso l’integrazione di nuovi servizi premium per gli ospiti rende le nostre ville ancor più appetibili e interessanti per una vacanza di relax in luoghi iconici d’Italia, in cui l’unico pensiero è quello di godersi giornate esclusive e indimenticabili” commenta Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas.