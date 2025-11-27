Enit, in Italia boom dei matrimoni stranieri: oltre 15mila celebrazioni e spesa media in crescita

(Teleborsa) - L’Italia piace alle coppie di sposi. Il nostro Paese rappresenta, infatti, lasecondo le ultime rilevazioni, davanti a Grecia e Bali. Crescono, inoltre, le. Sonoregistrando un incremento del +11,4%.Stando alle ultime rilevazioni ENIT, si parla di, che spingeranno la spesa media dell'evento al +4,2% rispetto al 2023, attestandosi intorno ai 61.500 euro, dove la voce 'ristorazione' è la più alta (36%).L’indotto sfiora ildistribuiti su una filiera ampia e qualificata (la richiesta dei wedding planner, ad esempio, sale al 46,3%). L'interesse delle coppie straniere premia il Centro Italia (31,1%), ma aumenta l'interesse per Sud e Isole (29,3%), in particolare la Sicilia è una delle regioni più richieste.IlChi viene a sposarsi in Italia vuole diventare italiano e vuole vivere un'esperienza autentica in ogni aspetto, dalla cultura al cibo e alle ambientazioni. C'è un forte interesse anche tra gli italiani:Crescono, inoltre, i matrimoni che si sono trasformati in grandi eventi e, tendenza di quest'anno, crescono anche i mercati a lungo raggio: dal Canada al Giappone, dall'Argentina all'India, dagli Emirati Arabi Uniti al Sud-Est asiatico, grazie all'attrazione esercitata dal Made in Italy e dai prodotti locali."Siamo un Paesesotto ogni punto di vista. Offriamo esperienze uniche e siamo in grado di rispondere alle diverse esigenze, soddisfacendo anche aspettative molto alte come quelle che si pongono i viaggiatori per le nozze e la luna di miele. Sempre più turisti esteri scelgono l’Italia per celebrare un momento unico, generando un impatto economico positivo per tutto il comparto", commentaA testimonianza di quanto sia importante, anche per la crescita e lo sviluppo del tessuto sociale e dell’indotto economico, il comparto dei matrimoni, di recente si è svolto. 17 partecipanti italiani tra hotel di lusso e Destination Management Company, 25 tra operatori e wedding planners britannici, con tour in bus gastronomico per far conoscere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane.