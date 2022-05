Turismo, 23 milioni di italiani desiderosi di viaggiare ma la vacanza sarà "last minute"

(Teleborsa) -, grazie alle "vere" riaperture post-Covid, alla ripresa degli spostamenti in aereo senza Green Pass e senza tamponi, all'allentamento delle regole di soggiorno in alberghi e B&B. Ma nonostante sia passata la pandemia,a causa dell'inflazione e del caro energia, tanto cheil viaggio. E ' quanto emerge dall'L’indice di propensione al viaggio a fine aprile torna allo stesso livello pre-pandemia a 67 punti (su scala da 0 a 100), contra i 18 e i 74nel periodo estivo, anche se in uno scenario caratterizzato da una certa “volatilità”. Infatti, solo 4 su 10 hanno già prenotato un viaggio, mentre per i restanti rimane per ora solo l’intenzione che probabilmente si tradurrà in prenotazione tardiva, se non addirittura"Le prospettive per l’estate sono positive anche se guerra, inflazione e caro energia preoccupano ancora fortemente. Per questo, le nuove misure di sostegno sono fondamentali anche per le imprese del turismo che è il settore da cui davvero può ripartire tutto il nostro sistema economico", commenta il presidente di Confcommerciodelle preferenze c'è il tradizionale, seguito dalla montagna e dall’esperienza culturale, in città e luoghi d’arte che includono i piccoli borghi.anche ilche di norma è indice di una maggiore propensione alla spesa, ma l’85% degli italiani sceglierà mete nazionali (6 su 10 al di) mentre il restante 15% programma un viaggio(più di due terzi in Europa). Per la vacanza principale di almeno una settimana, la spesa in media è di 1.080 euro, che si riduce a poco più di 600 euro per i break di durata inferiore alla settimana.Al posto della casa in affitto, che è andata fortissima durante la pandemia, c'è il grandeandrà in una struttura alberghiera e il 21% in case in affitto.