Comdata e WINDTRE: iniziativa per l’inserimento lavorativo di 20 persone di nazionalità ucraina

(Teleborsa) -, in collaborazione con, avvia un progetto di solidarietà finalizzato all’inserimento lavorativo di circa 20 persone provenienti dall’. L’iniziativa prevede l’attivazione di un servizio di customer care dedicato ai clienti WINDTRE di nazionalità ucraina, accessibile al numero 159. Dopo un, i dipendenti assunti da Comdata risponderanno, nella loro lingua madre, alle chiamate effettuate dai propri connazionali in possesso di una sim WINDTRE. In questo modo, i clienti dell’operatore potranno comunicare direttamente in ucraino con il numero di assistenza.Comdata metterà a disposizione tutti gli strumenti necessari all’erogazione del servizio, occupandosi dell’allestimento di unaa Montepulciano, nei locali di proprietà della Diocesi Montepulciano Chiusi Pienza. I neoassunti saranno, inoltre, affiancati da un interprete che li aiuterà nello svolgimento della loro mansione e faciliterà l’inserimento all’interno dell’azienda e della comunità locale. In virtù del decreto “” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2022, Caritas Diocesana Montepulciano si è resa disponibile a supportare l’iniziativa per Comdata e ad impegnarsi, per coloro che saranno interessati, a garantire i requisiti che abilitino l’esercizio di questa attività. Parte del ricavato determinato dall’attività svolta da Comdata sarà devoluto in beneficenza alla Caritas, a supporto della popolazione ucraina., CEO di Comdata Italia ha dichiarato: “Comdata si schiera al fianco della popolazione ucraina duramente colpita dalla guerra. Grazie all’accordo siglato con WINDTRE, offriremo un’opportunità di impiego alle persone giunte nel nostro Paese, per fornire loro un aiuto concreto in un momento così drammatico, supportandole nel processo di integrazione. Con questa iniziativa di solidarietà vogliamo confermare il nostro impegno nel costruire relazioni responsabili con le persone e le comunità in cui operiamo e la nostra attenzione a pratiche volte a favorire l’inclusione”.Per, Direttore B2C Marketing & New Business di WINDTRE, “con questa iniziativa, WINDTRE conferma la propria vicinanza alla popolazione ucraina in questa situazione di emergenza. Il progetto ha per noi un duplice valore sociale, perché oltre a favorire l’integrazione delle persone che sono state assunte da Comdata, ci permette di rendere più accessibili i servizi di assistenza per i nostri clienti di nazionalità ucraina, che ora possono comunicare con il customer care nella loro lingua madre”.