Generali Italia, Nozza: "Smart working per ridurre le emissioni"

(Teleborsa) - E' stata presentata oggi a Roma, una iniziativa che ricade nell’ambito di, il grande progetto dedicato all’ambiente di. Un’area naturale e agricola di 25 ettari, all’interno di una tenuta delin convivono in equilibro l'agricoltura e l'ambiente naturale.All’evento di lancio ha partecipato, Chief HR & Organization di Generali Italia, che ha parlato di alcune delle iniziative che Generali ha lanciato in tema di sostenibilità."Oggi per noi è una giornata importante perché celebriamo un'altra iniziativa concreta che Generali mette in campo per andare nella direzione di supportare un tema per noi fondamentale, che è quello della sostenibilità, e lo facciamo con una serie di iniziative concrete a supporto dei nostri dipendenti", ha commentato Nozza."Una su tutte è quella dello smart working energetico - ha proseguito la manager - che dà la possibilità alle nostre persone di coniugare lavoro da remoto e lavoro in presenza. Questo consente, ovviamente, di ridurre le emissioni prodotte dallo spostamento casa-lavoro. Un altro esempio concreto è la decisione di chiudere i nostri uffici il venerdì sempre nell'ottica di ridurre le emissioni".