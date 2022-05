Giglio Group, conti in miglioramento con focalizzazione su attività core

Giglio Group

(Teleborsa) -, società quotata sul Euronext STAR Milan e attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ha chiuso ilconpari a 10,2 milioni di euro, in marginale miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (10,1 milioni di euro). Il totale deisi attestano a 9,4 milioni di euro (8,7 milioni di euro al 31 marzo 2021), in crescita per i costi per consulenze riconducibili ad operazioni di riorganizzazione aziendale, le quali sono state implementate per portare il gruppo a concentrarsi sul core business legato all'E-commerce Full Outsurcing, alla digital traformation e ai nuovi servizi NFT e Metaverso.L'è pari a 1,2 milioni di euro (98 mila euro al 31 marzo 2021), da ricondursi all'effetto della plusvalenza (1,3 milioni) realizzata mediante la cessione del ramo Incentive & Loyalty a. Ilè stato di 0,5 milioni di euro (-0,5 milioni un anno fa). L'ammonta al 31 marzo 2022 a 16.417 migliaia di euro, con un decremento di 728 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2021, il cui ammontare era di 17.143 migliaia di euro."Prosegue l'intensa attività di focalizzazione sulle attività core più remunerative e in contemporanea didel gruppo - ha commentato l'AD Alessandro Giglio -Siamo soddisfatti del lavoro svolto e riteniamo di poterlo proseguire con successo nel corso del 2022".