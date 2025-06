E-Novia, nel 2024 esercizio ancora in perdita ma in miglioramento

e-Novia

(Teleborsa) - Alla chiusura dell’esercizio 2024, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, ha registrato unpari a, in diminuzione rispetto ai 16,2 milioni realizzati nell’esercizio precedente, di cui euro 8,3 milioni riconducibili a Ricavi della gestione caratteristica.In particolare, iderivanti dasono stati pari a 3,2 milioni (4,2 milioni al 31 dicembre 2023) mentre i ricavi dasono stati pari a 5,1 milioni (4,2 milioni al 31 dicembre 2023).L’è negativo per euro 6,3 milioni (-6,2 milioni nel 2023) principalmente in seguito a costi industriali sostenuti nel corso dell’esercizio pari a euro 21,6 milioni (euro 22,4 milioni al 31 dicembre 2023). In particolare, hanno inciso i, pari a 8,8 milioni (in diminuzione rispetto ai 12,3 milioni dell’esercizio precedente), costi per materie prime pari a 2,3 milioni e costi per servizi per 5,6 milioni (5,2 al 31 dicembre 2023).Gli, per un valore complessivo di 6,2 milioni, comprendono principalmente svalutazioni per 2,4 milioni sul valore delle partecipazioni Smart Robots, Wahu e Yape.L’si chiude con una perdita consolidata pari a 16,6 milioni, in miglioramento rispetto all’esercizio precedente (euro -19,4 milioni).Laè pari a 14,3 milioni (debito), in peggioramento rispetto al 30 giugno 2024 (pari a 13,96 milioni) e 31 dicembre 2023 (pari a euro 11,2 milioni), in seguito alla riduzione di Disponibilità Liquide per euro 2,8 milioni. Al 31 dicembre 2024 le Disponibilità Liquide sono pari a 4,3 milioni (4,6 milioni al 30 giugno 2024). La variazione è riconducibile ad un flusso finanziario dell’attività operativa negativo per circa 4 milioni, flussi dell’attività finanziaria negativi per 1,5 milioni, ridotti per effetto del flussofinanziario della attività di finanziamento per 2,8 milioni. L’efficientamento dei costi è stato solo parzialmente realizzato nel corso del 2024 e sta generando risultati sul 2025.Il, a seguito della perdita operativa e delle svalutazioni operate sulle partecipazioni e sui crediti commerciali, è pari a -1,1 milioni."Il 2024 ha rappresentato per eNovia un anno di svolta, segnato da sfide complesse ma anche dalla determinazione nel rilanciare la nostra traiettoria industriale - ha commentato, Amministratore Delegato di e-Novia -. Nonostante un contesto di mercato particolarmente critico e una fase di instabilità interna, abbiamo posto le fondamenta per una nuova fase di crescita attraverso l’attuazione puntuale del Piano di Risanamento, il rafforzamento patrimoniale e l’avvio di un processo di focalizzazione strategica sulle tecnologie core del Gruppo. I primi segnali positivi già osservabili — tra cui la riduzione della perdita operativa, l’adesione dei principali creditori commerciali e il completamento delle prime operazioni di rafforzamento finanziario — confermano la solidità del percorso intrapreso. Guardiamo con realismo ma anche con fiducia al 2025, consapevoli che la rigenerazione del nostro modello di business sarà la leva per tornare a creare valore duraturo per i nostri stakeholder".