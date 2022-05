Generali, Borean (CFO): ulteriori svalutazioni per 163 milioni in scenario peggiore

Generali

(Teleborsa) - "La cristallizzazione delle svalutazioni avverrà solo a livello di semestrale. E". Lo ha affermato il Group CFO di, nel press briefing che ha seguito la diffusione dei risultati del primo trimestre del 2022. Il Leone di Trieste ha registrato un utile netto di 727 milioni, in calo rispetto agli 802 milioni di euro dello stesso periodo del 2021 a causa delle svalutazioni in Russia, ma superiore ai 651 milioni di euro attesi dal mercato (secondo un consensus compilato dalla società)."Se la quota in Ingosstrakh fosse del tutto azzerata ci sarebbe un ulteriore impatto di 126 milioni. Per i titoli di stato russo, che paghiamo in valuta euro o dollaro, abbiamo una quota residua che se fosse azzerata porterebbe a un impatto di ulteriori 37 milioni", ha spiegato, aggiungendo chedopo quelli effettuati nei primi tre mesi dell'anno."Più la guerra continua e più aumentano gli l'effetto sui mercati - ha affermato -è la quarta compagnia assicurativa russa di cui deteniamo il 38%. Resta una", ha aggiunto senza indicare se potrebbe essere venduta. Riguardo a possibili acquisizioni altrove, ha detto: "continuiamo a essere alla ricerca di opportunità di mercato. Guardiamo a".In un altro passaggio della call ha svelato che "a fine 2021 ilera 63 miliardi, a fine marzo il valore è 59 miliardi. La diminuzione è principalmente, ma non interamente, dovuta all'andamento dei tassi di interesse anche perché ci sono state delle scadenze oltre all'andamento dei valori di mercato". "Nei mesi successivi alla trimestrale ci sono stati, ma sono stati anch'essi accompagnati da un aumento dei tassi di interesse, quelli base di riferimento - ha proseguito - E quindi abbiamo avuto un effetto di più e di meno. Oltre al fatto di aver avuto un'apertura degli spread, ma soprattutto anche un ulteriore calo dei mercati finanziari"."Se guardiamo il valore delal 6 maggio - ha concluso Borean - e includiamo le operazioni di M&A di recente concluse, nel Danni in India, e aggiungiamo anticipatamente anche il buyback approvato in assemblea ci troviamo a un valore del Solvency ratio al" rispetto al 237% al 31 marzo, come indicato nella nota sui conti.