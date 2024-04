Generali: piano di azionariato "We SHARE 2.0" premiato ai GEO Awards

Generali

(Teleborsa) -il secondo e rinnovato piano di azionariato per i dipendenti delè stato riconosciuto all'ultima edizione dei GEO (Global Equity Organization) Awards a Nashville, che da più di vent’anni celebrano l’eccellenza dei piani di- spiega la nota - è stato premiato nella categoria “Most Innovative Plan Design” grazie alla creatività implementata nel suo sviluppo e potenziamento. La valutazione ha preso in considerazione l’innovazione della strategia di coinvolgimento dei dipendenti e l’originalità di We SHARE 2.0 rispetto ai peer e alle norme di settore, oltre alla capacità di implementare un piano unico globale in oltre 30 Paesi adattandosi alle specificità locali.Nel dettaglio:a condizioni agevolate in un contesto protetto, assegnando loro ulteriori azioni gratuite in caso di apprezzamento del titolo. Al fine di integrare gli obiettivi della strategia di Gruppo per il clima e di rendere il piano più efficace rispetto all’attuale contesto di mercato, We SHARE 2.0 ha introdotto alcuni miglioramenti rispetto alla sua prima edizione, come l’attribuzione di ulteriori azioni gratuite al raggiungimento di un obiettivo ESG legato alla riduzione delle emissioni di CO2 delle attività operative di Generali e l’estensione del periodo di esercizio per valutare la condizione di apprezzamento del titolo., è stato lanciato nel giugno 2023 e offerto a oltre 68.000 dipendenti del Gruppo in 34 Paesi. L’adesione di oltre 23.400 persone è una forte testimonianza dell’entusiasmo e del senso di appartenenza dei dipendenti nei confronti di Generali e della sua visione strategica, oltre che un segnale di apprezzamento per i miglioramenti introdotti.Attraverso We SHARE 2.0, Generali intendeIl premio si aggiunge inoltre a quello ricevuto nel dicembre 2023 ai