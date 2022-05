Engineering, slitta termine acquisizione di Be Shaping the Future

Be Shaping the Future

(Teleborsa) -annuncia che il termine per la definizione dell'acquisizione diè stato esteso dal 20 maggio al 19 giugno, in accordo con i venditori."L'ulteriore estensione del termine ultimo - si legge in una nota - si è resa necessaria in considerazione della mole e della complessità delle attività necessarie alla finalizzazione e alla firma degli accordi vincolanti, dovuta anche alla molteplicità delle parti coinvolte nella negoziazione dell'operazione, che resta in ogni caso soggetta all'approvazione finale da parte dei competenti organi sociali dei venditori, di Engineering e delle sue controllanti, nonché degli investment committees dei fondi Bain Capital Private Equity e NB Renaissance".