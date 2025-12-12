Milano 17:35
ELES, Mare Engineering supera il 30% del capitale e diventa primo azionista

Finanza
ELES, Mare Engineering supera il 30% del capitale e diventa primo azionista
(Teleborsa) - ELES Semiconductor Equipment, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha comunicato un cambiamento sostanziale nella propria struttura azionaria. La società ha reso noto di aver ricevuto una comunicazione da Mare Engineering Group, che ha superato la soglia del 30% del capitale sociale a seguito di acquisti di azioni effettuati sul mercato l’8 dicembre 2025, oltre a ulteriori operazioni successive.

In base alle ultime risultanze disponibili, Mare Engineering Group detiene ora 5.756.480 azioni ELES, pari al 32,38% del capitale sociale, al 33,49% delle azioni ordinarie e al 30,37% dei diritti di voto.

Alla luce delle operazioni comunicate, l’assetto azionario di ELES vede tra i principali soci Antonio Zaffarami con il 23,75% del capitale, NextStage AM con l’8,35% e Carla Franceschin con il 6,10%, mentre il flottante di mercato si attesta al 21,41%.
