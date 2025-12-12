ELES, Mare Engineering supera il 30% del capitale e diventa primo azionista

ELES Semiconductor Equipment

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha comunicato un cambiamento sostanziale nella propria. La società ha reso noto di aver ricevuto una comunicazione da, che ha superato la soglia dela seguito di acquisti di azioni effettuati sul mercato l’8 dicembre 2025, oltre a ulteriori operazioni successive.In base alle ultime risultanze disponibili, Mare Engineering Group detiene oraELES, pari al, al 33,49% delle azioni ordinarie e al 30,37% dei diritti di voto.Alla luce delle operazioni comunicate, l’di ELES vede tra i principali socicon il 23,75% del capitale,con l’8,35% econ il 6,10%, mentre ildi mercato si attesta al 21,41%.