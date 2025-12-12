ELES, Mare Engineering supera il 30% del capitale e diventa primo azionista

(Teleborsa) - ELES Semiconductor Equipment
, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha comunicato un cambiamento sostanziale nella propria struttura azionaria
. La società ha reso noto di aver ricevuto una comunicazione da Mare Engineering Group
, che ha superato la soglia del 30% del capitale sociale
a seguito di acquisti di azioni effettuati sul mercato l’8 dicembre 2025, oltre a ulteriori operazioni successive.
In base alle ultime risultanze disponibili, Mare Engineering Group detiene ora 5.756.480 azioni
ELES, pari al 32,38% del capitale sociale
, al 33,49% delle azioni ordinarie e al 30,37% dei diritti di voto.
Alla luce delle operazioni comunicate, l’assetto azionario
di ELES vede tra i principali soci Antonio Zaffarami
con il 23,75% del capitale, NextStage AM
con l’8,35% e Carla Franceschin
con il 6,10%, mentre il flottante
di mercato si attesta al 21,41%.