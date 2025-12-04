Londra: andamento rialzista per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di ingegneria industriale inglese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Spirax-Sarco Engineering
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Spirax-Sarco Engineering
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 69,17 sterline. Supporto stimato a 67,82. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 70,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)