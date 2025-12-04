Milano 10:53
Londra: andamento rialzista per Spirax-Sarco Engineering
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di ingegneria industriale inglese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Spirax-Sarco Engineering rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le tendenza di medio periodo di Spirax-Sarco Engineering si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 69,17 sterline. Supporto stimato a 67,82. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 70,52.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
