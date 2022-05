Europa, focus su diversificazione fonti dopo stop gas russo a Finlandia

(Teleborsa) - A due giorni di distanza dalla presentazione della domanda per aderire alla NATO, lasi trova a fronteggiare la prima contromisura della Russia. Gasum, il distributore di gas di proprietà dello Stato finlandese, ha dichiarato che le. Le forniture perse avranno probabilmente un impatto limitato sull'economia della nazione nordica, con il gas che rappresenta solo circa il 5% del suo mix energetico e viene utilizzato principalmente dalle fabbriche, ma è un campanello d'allarme anche per gli altri paesi europei.Si moltiplicano infatti le iniziative dei vari stati per diminuire la dipendenza dalle forniture russe. Per il prossimo inverno, il governo finlandese ha concordato di. "La nuova nave GNL è un passo significativo nel miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico in Finlandia - ha detto il ministro delle finanze Annika Saarikko - Ciò consentirà di staccarsi dall'energia russa. L'importanza del progetto non può essere sottovalutata ora".Oggi Qatar e Germania hanno firmato accordi per approfondire la loro partnership energetica, con particolare attenzione alle. "La questione della sicurezza energetica gioca un ruolo importante per noi. La Germania svilupperà le sue infrastrutture per essere in grado di importare gas liquefatto via nave", ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante una conferenza stampa congiunta con l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani.La Germania potrebbe ricevere gas naturale liquefatto nel 2024 da Golden Pass, una nuova struttura negli Stati Uniti di cui Qatar Energy è uno stakeholder. Inoltre, Scholz ha affermato che laper accelerare l'importazione di gas naturale liquefatto da altri paesi, con le nuove strutture che dovrebbero essere completate entro il 2026.Nella giornata odierna è arrivata un allarme anche per l'Italia. L'analisi delle infrastrutture di approvvigionamento del gas esistenti, effettuata dagli analisti di CDP, "evidenzia come" e il sistema "incontrerebbe serie difficoltà a soddisfare la domanda massima giornaliera di gas" in caso di stop completo del flusso dalla Russia.L'Italia, sottolinea il rapporto, "è: quasi tre quarti delle materie prime arrivano da Paesi terzi (73% a fronte di una media Ue del 57%)" e soprattutto da "un numero limitato di paesi caratterizzati da elevati profili di rischio geopolitico". L'Italia "più di altri paesi europei ha" ma l'economia è "ancora molto dipendente dal gas russo" in un contesto in cui il gas naturale rappresenta il 42% dei consumi interni di energia.Gli analisti continuano intanto a evidenziare i rischi di una recessione con una improvvisa interruzione delle forniture di gas russo all'Europa, con l'economia dell'Eurozona che si contrarrebbe alla fine del 2022 o all'inizio del 2023 secondo Fitch. Secondo l'agenzia di rating, una, mentre per la Germania la perdita della fornitura di gas russo comporterebbe un calo del PIL vicino al 4%. "Nel tempo ci sarebbe la possibilità di sostituire le forniture russe perse con altre fonti di gas ed energia - si legge nel rapporto - Ma una perdita immediata delle importazioni russe, un rischio significativo e in aumento con il protrarsi della guerra in Ucraina, sarebbe praticamente impossibile da sostituire completamente nel breve periodo".