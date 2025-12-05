Eurostat, nel 3Q25 PIL e occupazione in crescita (+0,3% e +0,2%) rispetto al trimestre precedente

(Teleborsa) -rispetto al trimestre precedente, secondo una, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. Nel secondo trimestre del 2025, il PIL era aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro.Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il PIL destagionalizzato è aumentato dell'1,4% nell'area dell'euro, dopo il +1,6% nell'area dell'euro nel trimestre precedente., seguita da Lussemburgo e Svezia (entrambi +1,1%). Si sono osservate diminuzioni in Irlanda, Finlandia (entrambi -0,3%) e Romania (-0,2%).Lehanno registrato l'evoluzione seguente nel terzo trimestre del 2025: la spesa per consumi finali delle famiglie è aumentata dello 0,2% (dopo il +0,3%); la spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche è aumentata dello 0,7% (dopo il +0,4%); gli investimenti fissi lordi sono aumentati dello 0,9% (dopo il -1,7%); le esportazioni sono aumentate dello 0,7% (dopo il -0,4%); le importazioni sono aumentate dell'1,3% (dopo il -0,1%).Guardando al mercato del lavoro, il, rispetto al trimestre precedente. Nel secondo trimestre del 2025, l'occupazione era aumentata dello 0,1%. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, l'occupazione è aumentata dello 0,6%, dopo il +0,7% nel secondo trimestre del 2025.Le, rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, le ore lavorate sono aumentate dello 0,8%.Questi dati, osserva Eurostat, "forniscono un quadro dell'input di lavoro coerente con la misurazione della produzione e del reddito dei conti nazionali".Nel terzo trimestre del 2025,. I cali più significativi dell'occupazione sono stati registrati in Romania (-1,2%), Austria e Finlandia (entrambi -0,3%).Sulla base di dati destagionalizzati, Eurostat stima che nel terzo trimestre del 2025 nell'UE fossero occupati 220,6 milioni di persone, di cuiLanell'area dell'euro rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. In base alle ore lavorate, la produttività è aumentata dello 0,6% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.