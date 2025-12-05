Eurostat, nel 3Q25 PIL e occupazione in crescita (+0,3% e +0,2%) rispetto al trimestre precedente

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2025, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,3% nell'area dell'euro
rispetto al trimestre precedente, secondo una stima pubblicata da Eurostat
, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. Nel secondo trimestre del 2025, il PIL era aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro.
Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il PIL destagionalizzato è aumentato dell'1,4% nell'area dell'euro, dopo il +1,6% nell'area dell'euro nel trimestre precedente.La Danimarca (+2,3%) ha registrato il maggiore incremento del PIL rispetto al trimestre precedente
, seguita da Lussemburgo e Svezia (entrambi +1,1%). Si sono osservate diminuzioni in Irlanda, Finlandia (entrambi -0,3%) e Romania (-0,2%).
Le componenti del PIL
hanno registrato l'evoluzione seguente nel terzo trimestre del 2025: la spesa per consumi finali delle famiglie è aumentata dello 0,2% (dopo il +0,3%); la spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche è aumentata dello 0,7% (dopo il +0,4%); gli investimenti fissi lordi sono aumentati dello 0,9% (dopo il -1,7%); le esportazioni sono aumentate dello 0,7% (dopo il -0,4%); le importazioni sono aumentate dell'1,3% (dopo il -0,1%).
Guardando al mercato del lavoro, il numero di occupati è aumentato dello 0,2% nell'area dell'euro nel terzo trimestre del 2025
, rispetto al trimestre precedente. Nel secondo trimestre del 2025, l'occupazione era aumentata dello 0,1%. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, l'occupazione è aumentata dello 0,6%, dopo il +0,7% nel secondo trimestre del 2025.
Le ore lavorate sono aumentate dello 0,4% nel terzo trimestre del 2025
, rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, le ore lavorate sono aumentate dello 0,8%.
Questi dati, osserva Eurostat, "forniscono un quadro dell'input di lavoro coerente con la misurazione della produzione e del reddito dei conti nazionali".
Nel terzo trimestre del 2025, Croazia (+1,6%), Portogallo (+0,9%) e Spagna (+0,7%) hanno registrato la crescita più elevata dell'occupazione in termini di persone rispetto al trimestre precedente
. I cali più significativi dell'occupazione sono stati registrati in Romania (-1,2%), Austria e Finlandia (entrambi -0,3%).
Sulla base di dati destagionalizzati, Eurostat stima che nel terzo trimestre del 2025 nell'UE fossero occupati 220,6 milioni di persone, di cui 172,2 milioni nell'area dell'euro
.
La produttività in termini di persone è aumentata dello 0,7%
nell'area dell'euro rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. In base alle ore lavorate, la produttività è aumentata dello 0,6% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.