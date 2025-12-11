Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 18:44
25.609 -0,65%
Dow Jones 18:44
48.651 +1,23%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

Lukoil guarda all'offerta cashless della statunitense Xtellus per i suoi asset esteri

Finanza
Lukoil guarda all'offerta cashless della statunitense Xtellus per i suoi asset esteri
(Teleborsa) - La russa Lukoil preferirebbe l'offerta della banca statunitense Xtellus Partners per i suoi asset globali rispetto a una serie di offerte concorrenti, in quanto si tratterebbe di un accordo senza contanti che restituirebbe i titoli detenuti negli Stati Uniti alla compagnia petrolifera russa. Lo riferisce Reuters citando fonti a conoscenza della situazione.

Il Tesoro statunitense ha prorogato al 17 gennaio la scadenza per la vendita del portafoglio globale di Lukoil, valutato 22 miliardi di dollari, dopo aver imposto sanzioni a Lukoil e a Rosneft, un'altra compagnia petrolifera russa, per fare pressione su Mosca affinché concluda un accordo di pace con l'Ucraina.

Xtellus, secondo le fonti, si è offerta di organizzare uno scambio di titoli Lukoil detenuti da investitori statunitensi in un accordo senza contanti per restituirli a Lukoil in cambio degli asset globali della società russa.

Secondo le fonti, una complicazione dello scambio di azioni è che potrebbe richiedere l'approvazione del presidente russo Vladimir Putin, che ha vietato la negoziazione all'estero di tutte le azioni russe nel 2022.
Condividi
```