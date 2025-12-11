Lukoil guarda all'offerta cashless della statunitense Xtellus per i suoi asset esteri

(Teleborsa) - La russapreferirebbe l'offerta della banca statunitenseper i suoi asset globali rispetto a una serie di offerte concorrenti, in quanto si tratterebbe di un accordo senza contanti che restituirebbe i titoli detenuti negli Stati Uniti alla compagnia petrolifera russa. Lo riferisce Reuters citando fonti a conoscenza della situazione.Il Tesoro statunitense ha, valutato 22 miliardi di dollari, dopo aver imposto sanzioni a Lukoil e a Rosneft, un'altra compagnia petrolifera russa, per fare pressione su Mosca affinché concluda un accordo di pace con l'Ucraina.Xtellus, secondo le fonti, si è offerta diLukoil detenuti da investitori statunitensi in un accordo senza contanti per restituirli a Lukoil in cambio degli asset globali della società russa.Secondo le fonti, una complicazione dello scambio di azioni è che potrebbe richiedere l', che ha vietato la negoziazione all'estero di tutte le azioni russe nel 2022.