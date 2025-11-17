TotalEnergies investe 5,1 miliardi negli asset power di EPH

TotalEnergies

(Teleborsa) -ha concluso un accordo per l'acquisto di una quota del 50% in un portafoglio di impianti di generazione elettrica in Europa occidentale dalla holding energetica del magnate ceco(EPH), per un valore di circa 5,1 miliardi di euro.L'operazione, che sarà pagata con nuove azioni TotalEnergies, rientra nella strategia di diversificazione del gruppo francese, che punta a portare l’elettricità al 20% delle vendite complessive entro la fine del decennio.Ilcentrali a gas e biomassa, oltre a sistemi di batterie situati in Italia, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi e Francia.Per finanziare l’operazione,a favore di EPH, pari al 4,1% del capitale di TotalEnergies, rendendo la società ceca uno dei principali azionisti del gruppo francese.Il completamento dell’operazione, previsto per la metà del 2026 e, subordinato alle autorizzazioni regolamentari, porterà alla creazione di unaparitetica tra tra TotalEnergies ed EPH, che sarà responsabile della gestione industriale degli asset e dello sviluppo del business. Ciascuna società commercializzerà la propria quota di produzione tramite un accordo di tolling.